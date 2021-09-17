وسط..«حارة اليمن» بجدَّة التاريخيةفي الجنوب لسورها القديموُلِدت تلك العالِمة السعوديةقبيل نهاية الأربعينات الميلاديةوبين..الأزقة الضيقة والبيوت النحيلةو«كتاتيب» التعلُّم وفقيهة الحيلعِبت واستنشقت نسائم البحرواحتفلت وأسرتها بحفظها للقرآنومن..اعتناء «أب» لتثقيف أبنائهأنفق بسخاء على تعليمهمفألحقها وشقيقيها عبدالعزيز وسميرةبأول مدرسة نظامية أهلية..***البروفيسورةثريا عبدالقادر باعراقيأستاذ علوم الفيزياءالمشرف على معامل الفيزياءرئيس الشؤون الأكاديميةبكلية العلومفي جامعة الملك عبدالعزيز..***حين..رحل والدها عنها طفلةتحملت «الشامخة» مسؤولية أشقائهافكانت الأخت والأب والأمونسيت «الإنجاب» تفرغاً لتربيتهمولما..تركت مدرستها لحياكة الملابسناداها والداها من المنامألا تتوقفي عن التعلُّمفأشرقت شمس تلك الفيزيائيةوعندما..حَلِمت بارتداء معطف الطبيبتوفيت أمّها في حادثة شنيعةفكرهت مشاهد سيلان «الدماء»وتحولت لدراسة علوم الفيزياء..***في..صغرها انبهرت بالظواهر الطبيعيةومعرفة قوانين مواد «الإلكترونيات»فتخيلتها مخلوقات حيَّة سائرةوربطتها بمسلسل الأطفال «السنافر»وفي..خطوات علمية بجَّلَها الباحثونتبحرت في علم «الميكروويف»فتولَّت المجلات الأكاديمية العالميةنَشْرَ أبحاثها على مواقعهاوفي..حدث دولي لعالم سعودياختارت «mrs» العلمية الأمريكيةبحثها لطباعته ونشره دولياًوترجمته لـ6 لغات أوروبية..***تلك هي..حكاية الفخورة بتربية إخوتهاالمعتزة بوطنيتها.. الزاهية بعلمهاطالبة «المنازل» حتى «الثانوية»عالمة «الفيزياء» وعلوم «الميكروويف».