كشفت صحيفة «ذي صن» البريطانية أن الشاهد الرئيسي في قضية قتل بالأرجنتين هو طائر ببغاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر 2018، استأجرت إليزابيث توليدو (46 عاما) مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، ثم تم العثور عليها مقتولة في المنزل الذي كان فيه الببغاء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه أثناء قيام الشرطة برفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، لاحظت إحدى الشرطيات أن الببغاء يردد «لا. من فضلك. دعني أذهب»، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للمرأة قبل مقتلها.

وضمت شهادة الببغاء إلى جانب شهادة أحد الجيران الذي قال للمحققين إنه سمع الضحية تصرخ «لماذا ضربتني؟».

ومن بين الأدلة التي أدرجها المدعي العام بيبيانا سانتيلا، في ملف القضية، الحمض النووي لأحد المتهمين وكذلك أسنان تم العثور عليها في مكان القتل.

وسيخضع المتهمان ميغل ساتورينيو (53 عاما)، وهورخي راول الفارز (65 عاما) للمحاكمة ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.