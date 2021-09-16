نفذت قاذفة «شبح» أمريكية من طراز «B-2 Spirit» تعتبر من إحدى الطائرات الأغلى في التاريخ يوم الثلاثاء عملية هبوط اضطراري في ولاية ميسوري.

وذكر المكتب الصحفي لسلاح الجو الأمريكي أن الحادث، الذي وثقته كاميرات، وقع يوم 14 سبتمبر في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي في منطقة قاعدة وايتمان.

وقال إن الطائرة تعرضت لخلل خلال التحليق في إطار مهمة تدريبية دورية، مضيفا أن الهبوط الاضطراري على مدرج القاعدة ألحق بالطائرة أضرارا كبيرة.

ومنذ وقوع الحادث، تم إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة وايتمان أمام الرحلات الجوية على ارتفاع يصل إلى 2500 متر داخل دائرة نصف قطرها 10 كم، كما تم حظر الوصول برا إلى القاعدة.

وتعد القاذفة «B-2 Spirit» المعروفة بـ«الشبح» من أغلى الطائرات في التاريخ، إذ يتجاوز ثمن الواحدة منها 2.1 مليار دولار.