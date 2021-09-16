كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس)، أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي، في إعلان يثبت الصعوبات التي تواجهها روسيا في الحدّ من تفشي الوباء.

وقال في تصريحات خلال انعقاد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عاصمة طاجيكستان، عبر الفيديو «في أوساطي، ليس مجرد شخص أو اثنين بل عشرات الأشخاص أُصيبوا بفايروس كورونا».

وأضاف «اضطررت لإلغاء زياتي إلى دوشانبي في اللحظة الأخيرة، وأنا آسف فعليا لذلك».

وأكد أنه سيضطر للبقاء في حجر صحي «لبضعة أيام إضافية» بسبب هذه البؤرة غير المسبوقة منذ بدء الوباء في الأوساط المقربة من الرئيس الروسي.