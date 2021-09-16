سقطت فتاة في العقد الثالث من العمر اليوم (الخميس) من الطابق السادس من أحد المولات الشهيرة بالعاصمة المصرية (القاهرة)، ما أدى إلى وفاتها فوراً.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء محاولات إسعاف الفتاة عقب سقوطها، حيث ظهر فيه تجمع أشخاص حول الفتاة فيما عملت إدارة المول على إبعادهم وإسعافها عن طريق متخصصين، لكن المحاولات انتهت بالفشل.

وقالت السلطات المصرية إن قوة أمنية انتقلت لمكان الحادثة فور تلقي بلاغ من إدارة المول، وبين الفحص أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 عاما، مقيمة بحي الزهور بمدينة نصر. وتحفظت الأجهزة الأمنية على تسجيلات كاميرا المول لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها لكشف غموض الحادثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.