تأجيج الخلافات الطائفية ونشر الفتنهدر الوقت وعقد المقارنات غير المجديةالإرهاق الدائم واضطراب النظر وتراجع الفكرالتعرض للتنمر وانتشار التجارة المزيفةرغم دور «فيسبوك» الكبير في تلبية احتياجات الملايين، إلا أن خبراء تقنيين بريطانيين يحذرون من الإفراط في استخدامه، لما له من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع. ووفق «ذا صن» البريطانية (الأربعاء)، شدد الخبراء على أن الموقع الأزرق يؤدي لهدر الوقت، وعقد المقارنات السلبية، والانعزال عن الحياة الواقعية، والتسويق للسلع والمنتجات بشكل سلبي، وانتهاك الخصوصية والتأثير السلبي على الصحة ما يؤدي لإرهاق الجسد والشعور بالخمول، واضطراب النظر، علاوة على تدني التحصيل الدراسي، إذ أكدت الدراسات أن من يمضون وقتاً أطول على الهواتف يخصصون وقتاً أقل للدراسة، إضافة إلى تأجيج الخلافات ونشر الفتن، والتعرض للتنمر والمضايقات، وانتشار التجارة الإلكترونية المزيفة.الانعزال عنالحياة وانتهاك الخصوصية