أكدت أبحاث حديثة أن منحوتات «موقع الجمال» المكتشف في «واحة سكاكا» بمنطقة الجوف قبل 3 أعوام تعود إلى 8000 عام على الأقل. ووفق العدد الأخير لمجلة تقارير العلوم الأثرية (الأربعاء)، أبان تقرير دولي أصدره فريق علماء آثار من المركز الفرنسي للبحث العلمي ومعهد «ماكس بلانك إنستيتيوت» الألماني ونظرائهم بجامعة الملك سعود، أن دراسة 21 نقشاً لجمال وخيول وحمير، وتحليل علامات الأدوات المستخدمة في النحت، وتواريخ تآكل الصخور والكتل الساقطة، تؤكد أن المنحوتات نقشت بأيدي قبائل من الجزيرة العربية باستخدام أدوات حجرية منذ عصور ما قبل التاريخ، ما يثبت أن «موقع الجمال» موطناً لأقدم نقوش حيوانية بالحجم الطبيعي في العالم.