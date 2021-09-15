بينما تشير عقارب الساعة إلى الرابعة فجراً، بعث SMS لمديره في العمل نصها: «أنا مصاب بكورونا» ليحصل على إجازة، غير أن كذبته قادته للسجن 5 سنوات. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، ادعى جيمي بيتمان الموظف بشركة مقاولات بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، أن نتيجة فحصه إيجابية، فاضطر مديره لمنحه إجازة، وأصدر تعميماً بوقف العمل في 5 مشاريع، ووضع 25 عاملاً مخالطاً للمصاب بالحجر الصحي، وبعد ساعات عاد جيمي برسالة أخرى يقول فيها «النتيجة سلبية». كما كشف مسؤولو الصحة خلو سجلاتهم من أي اختبار للمدعي، فأدانته النيابة بنقل معلومات كاذبة وتعريض أرواح وممتلكات للخطر وتكبيد الشركة خسائر مادية ونفسية.