كشفت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" عن تسجيل محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). جاء ذلك خلال الدورة 33 للجنة التنسيقية للبرنامج (الإثنين)، كثمرة لمساعي الجمعية على مدى 3 سنوات في ملف الترشيح واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للتسجيل، خصوصا أن جزر وشواطئ فرسان تمتاز بتنوع بيئي وحياة فطرية نادرة، ما يسهم في تحقيق تطلعات وزارة الثقافة ومستهدفات رؤية 2030، من خلال تحسين وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية وخاصة على قوائم اليونسكو، إضافة لتحسين جودة الحياة في جزر فرسان عبر تطبيق المعايير والاشتراطات لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.وأبانت الجمعية أنها عملت بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية والداعم الرئيس لملف الترشيح فيما يتعلق بالأمور الفنية- على إعداد ملف الترشيح وتحقيق جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لقبول ملف التسجيل، وتضمن العمل على المشروع زيارة ميدانية لجزر فرسان بهدف توثيق المعالم المعمارية وإبراز التنوع البيئي والأحيائي الذي تمتاز به فرسان، إضافة إلى ثرائها الثقافي والطبيعي.