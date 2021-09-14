بعد 40 عاماً من عزلة الغابات بعيدا عن البشر والعالم المتحضر، قرر الفيتنامي فان لانغ «طرزان الحقيقي» العودة للحياة الطبيعية وتناول «الفاست فود»، غير أن جسده لم يحتمل، فهاجم كبده السرطان ودفع حياته ثمنا لقراره. وأعلنت سلطات بلاده (الثلاثاء) وفاته عن 52 عاماً، فيما قال صديقه المقرب: «لم أرحب بعودته للحضارة.. وكنت متأكداً أن جسده لن يتكيف مع هذا التغيير الجذري، عاش يقتات على الصيد وقطاف الفاكهة.. أجزم أن الأطعمة الجديدة قتلته». ولم يصادف لانغ خلال 4 عقود عاشها في غابة كثيفة في تاي ترا، أي امرأة بعد وفاة أمه، وحين سئل عن الأنثى، قال: «لم يشرح أبي معناها قط».