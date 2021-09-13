في تغريدة على مصنتها التوعوية «عش بصحة»، نشرت وزارة الصحة السعودية نصيحة غذائية حثت فيها المتابعين على ضرورة الحفاظ على صحة قلوبهم. وقالت الوزارة (الإثنين): «قلبك ينبض لأجلك كل يوم فاحرص على سلامته». وأضافت: «شاركنا تحدي شهر سبتمبر واترك كل طعام مقلي لحفظ صحتك وصحة قلبك». يأتي ذلك في وقت حذرت دراسة صينية حديثة من تناول المقليات بشكل مستدام، إذ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واكتشف معدو الدراسة أن 37 ألف متطوع من عينة البحث عانوا من مشاكل قاتلة في القلب والأوعية الدموية، بسبب تناولهم المزيد من المأكولات المقلية، فيما تعرض بعضهم لخطر السكتات الدماغية.