لم يجد سفير اليابان لدى السعودية فوميو إيواي غضاضة في سؤال متابعيه عن طريقة طهو «المخامير» -إحدى أشهر الأكلات التراثية بالمملكة- بعدما تذوقها أخيراً ونالت استحسانه، فيما رد عليه الفنان عبدالله السدحان واصفاً الطريقة بالتفصيل. وكتب إيواي على حسابه في «تويتر» مساء (الأحد): «خلال زيارتي محافظة شقراء تناولت المخامير على الغداء، وقُدمت لي هدية (مخامير غير مطهوة).. هل بالإمكان أن تعلموني طريقة طهوها مشكورين مقدماً». ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً، إذ قدم السعوديون وصفات مدعومة بفيديوهات، غير أن السدحان قدم طريقة الطهي بالتفصيل في تغريدتين. وينشط إيواي وزوجته أم كوجي على التواصل ويحظيان بمتابعة آلاف السعوديين، لاسيما أنه يجيد العربية ويعشق الأكلات التقليدية.