ألقت أجهزة الأمن المصرية صباح اليوم (الإثنين) القبض على رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس الطبيب عمرو خيري، الهارب في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة «الممرض والكلب». وعلمت «عكاظ» أن النائب العام المصري أمر بحبس المعتدين على الممرض 4 أيام على ذمة القضية احتياطياً، فيما وجهت النيابة العامة للطبيبين (المصور والمعتدي) وموظف بالمستشفى اتهامات عدة تشمل التنمر والتعدي على ممرض للسخرية منه، واستغلاله في الترويج لفكر متطرف بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين.يذكر أن رواد مواقع التواصل تناقلوا بشكل واسع خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لطبيب يتعمد إهانة ممرض تحت رئاسته في مستشفى خاص، إذ طلب منه «السجود والاعتذار للكلب».