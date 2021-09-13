أنقذ قسم طب وجراحة العيون بمدينة الملك سعود الطبية عين مقيم في العقد الرابع، بعدما اخترقتها شظية حديدية يستعملها في أعمال البناء. وقال استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي المشرف على الحالة الدكتور خالد علّام إن الشظية أدت إلى تمزق صلبة العين، ما اضطره للتدخل الجراحي بمساعدة الأخصائي الدكتور عبدالعزيز العريني لانتشال الشظية التي استقرت بالشبكية مسببة انفصالها، عبر إزالة الماء الأبيض المتكون والسائل الزجاجي، فيما استغرقت الجراحة 3 ساعات، لإخراج الشظية البالغ طولها 1.7 سم، المقاربة لطول العين بالكامل. وشدد علام على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، حاثاً على ارتداء النظارات الواقية للعيون أثناء ممارسة هذه الأعمال.