في خطوة تشكل ثورة في عالم الطب، تطلق هيئة الصحة البريطانية (الإثنين) أكبر تجربة في العالم لاكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور الأعراض، عبر اختبار الدم غاليري الذي يفحص الحمض النووي DNA في الدم لتحديد ما إذا كان يحمل خلايا مصابة بالسرطان، ما يؤدي للتشخيص المبكر وبالتالي زيادة معدلات الشفاء. وقال أستاذ الوقاية من السرطان في جامعة كينغر كوليدج لندن بيتر ساسيني: «سيُحدث الاختبار تغييراً هائلاً في الاكتشاف المبكر للسرطان، لاسيما أن سرطانات الرئة والأمعاء والبروستاتا والثدي تقف وراء وفاة أكثر من 65% من مرضى الأورام في المملكة المتحدة». واختتم: «متحمسون كوننا رواد هذا الحدث المهم».