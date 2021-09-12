أثار مقطع فيديو نشرته المغنية السورية أصالة نصري تكهنات رواد التواصل خلال الـ24 ساعة الماضية، بشأن زواجها الثالث من شخصية عراقية. وتحدثت أصالة في المقطع لأحد معجبيها العراقيين قائلة: «صرت كنتكم»، غير أنها لم تعلن زواجها رسميا حتى كتابة هذه السطور. وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أكدت على حسابها في «أنستغرام» أخيراً، زواج أصالة من الشاعر الغنائي فائق حسن مدير أعمال المغني ماجد المهندس. يذكر أن أصالة تزوجت أولا رجل الأعمال أيمن الذهبي وأنجبا خالد وشام، وانفصلا عام 2005، ثم تزوجت المخرج طارق العريان ورزقا بالتوأم آدم وعلي، غير أنهما أعلنا طلاقها لخلافات عائلية في يناير 2020 بعد 14 عاماً من الزواج.