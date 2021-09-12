أكد المشرف العام التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن خطط المؤسسة الإستراتيجية ترتكز على دعم برنامج تحول القطاع الصحي بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية سعيا لحجز مكانها ضمن قائمة أفضل 10 مؤسسات صحية حول العالم. فيما أشاد برنامج تحول القطاع الصحي بما حققته المؤسسة في إنجاز المبادرات والمشاريع المستهدفة في مبادرتي التحول التشغيلي والمؤسسي، ومنحها شهادة شكر للأداء المميز تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.وأبان الفياض أن المؤسسة حققت 84% من أهداف مبادرتي التحول المؤسسي والتشغيلي عبر تأسيس نظام الجراحة الروبوتي السريري لزراعة الأعضاء، وبرامج القلب والمسالك البولية، ما يمكنه من إجراء جراحات معقدة بدقة عالية ونتائج تضاهي العالمية، لاسيما أن المستشفى ضمن أكبر 5 مراكز عالمية في جراحات الروبوت للقلب. إضافة لاستخدام تقنيات مبتكرة لإجراءات جراحات استبدال صمام القلب، إذ تم إجراء (88) عملية استبدال صمام بالمنظار بنسبة نجاح 100%، وارتفعت عمليات زراعة الأعضاء في النصف الأول من 2021 إلى (670)، ضعف عمليات عام 2020، وتدشين معمل الأحياء الدقيقة الآلي وأتمتة الإجراءات بنسبة 95%، فيما بلغ عدد الإجراءات المقدمة بالمختبر 1590 إجراء.وتابع الفياض: أعيد تأهيل 28 مريضا عبر زرع الأجهزة الداعمة للقلب ما قلل دخول المرضى للطوارئ بمعدل 6%، ولعيادة الأجهزة الداعمة للقلب بمعدل 20%، ووصل المركز لأفضل متوسط تنويم للمريض بنحو 9 أيام، أي أقل من السنوات الماضية بـ15%، ما ساهم بتقديم الخدمة لـ(5388) مريض حالات دقيقة إضافية، وزيادة 153 سريرا، وتحسين جودة وسلامة الرعاية، علاوة على إنتاج 69 مادة صيدلانية مشعة خلال 2020 لتشخيص وعلاج السرطان وأورام الغدد. فيما وفرت مبادرة تحسين الكفاءة (271) مليون ريال بزيادة الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير كفاءة الإنفاق والحفاظ على أعلى معايير الرعاية، ما أهل المستشفى لتحقيق المركز الأول لعدد الأبحاث المنشورة بالمملكة، والثالث شرق أوسطيا بمؤشر اقتباس بلغ 22.47 لكل ورقة علمية، ما يتجاوز المتوسط ​​العالمي 14.45، ويقترب من مؤشر الولايات المتحدة البالغ 24.66، كما زادت المنشورات العلمية (8%) سنوياً.