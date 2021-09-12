اقتنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة أندر المخطوطات العالمية لأول كتاب يصور تركيب جسم الإنسان ويرسمه ويشرّحه. وألف الكتاب الذي يحمل عنوان «تشريح بدن الإنسان» الطبيب المسلم منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إلياس الكشميري. ويعود تاريخه للفترة بين عامي 782-793هـ، ويعد أنفس المخطوطات الطبية الإسلامية، إذ سبق صاحب التشريح الحديث الطبيب البلجيكي أندرياس فيزاليوس، والرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، ويضم رسومات للعضلات والعظام والأوعية الدموية كما تصورها الأطباء آنذاك. يذكر أن الطبيب منصور ينحدر من نسل طويل للأطباء والمفكرين، وهو من أهل شيراز تربى في عائلة تعنى بالعلم، وأهدى بعض كتاباته لأمراء فارس في ذلك الوقت.