تناقل متداولو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض برج كهربائي لصاعقة رعدية قوية صباح (الأحد). وانتشر المقطع بشكل واسع على «تويتر»، وظهر فيه ضرب الصاعقة أحد أبراج الكهرباء في قرية الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث، ما أحدث وميضاً قوياً وشرارة نارية تسببت في هلع الأهالي، إلا أن الأضرار اقتصرت على البرج، دون وقوع أي خسائر في الأرواح. يأتي ذلك في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة (السبت) من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية في أغلب أرجاء المحافظة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والواقعة ضمن إقليم تهامة على الساحل الغربي السعودي.