كشفت دراستان حديثتان أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا لا تزيد خطر إجهاض النساء الحوامل. وفحص فريق علمي من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بيانات التطبيقات الإلكترونية التي تتعقب الحاصلين على اللقاح، إذ توصل أن النساء اللاتي عانين من الإجهاض لم تكنّ ممن حصلن على اللقاح المضاد للفايروس المستجد. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، يأمل الأطباء أن تساهم هذه النتائج في إقناع الحوامل اللاتي يواجهن خطرا أكبر بالإصابة بأمراض خطيرة جراء الجائحة بأن يتلقين اللقاح بشكل عاجل، لاسيما أن دراسات دولية عدة أكدت أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة الشديدة بـ«كوفيد-19» مقارنة بعموم السكان حول العالم.