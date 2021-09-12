حذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف الأخصائي في أمراض القلب من 3 أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف: شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

كما أشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأي إزعاج في الصدر، مثلا أثناء أنشطته البدنية.

وبحسب ما ذكره الطبيب لموقع (نوفوستي)، بأن أعراضاً خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.