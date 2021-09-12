تفاجأ سكان منطقة بالأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية، بظهور برك من مياه حمراء اللون مجهولة المصدر، قرب البحر الميت.

وحسب السكان، فقد لوحظ وجود تجمع للمياه وقد صبغت كاملة باللون الأحمر وتبين أنها تنبع من عيون الماء في أعلى الجبال بغور الحديثة وتتجمع في أجزاء من الحفر الانهدامية التي تشكلت بعد انحسار مياه البحر الميت على مدى سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة إن البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر، ولا تصب فيه، وبين أن فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وتم إرسالها إلى المختبرات لتحليلها والتأكد من مصدرها، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها، حسب سكاي نيوز عربية.

من جهته قال مدير زراعة في الأغوار الجنوبية المهندس ياسين الكساسبة، إن المديرية تقوم بالكشف على الموقع وتحديد الأسباب التي عملت على تلون المياه باللون الأحمر، ورجح أن تكون بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء والتي يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس ما يعكس ذلك على لون المياه.