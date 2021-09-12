كشفت صيدلانية مصرية أصيبت بفايروس كورونا خمس مرات، أن اللقاح أنقذ حياتها بسبب الأعراض الأقل حدة، مشيرة إلى أنها رغم إصاباتها المتكررة بالفايروس إلا أنها بصحة جيدة باستثناء بعض الأعراض.

ونقل موقع الشروق، عن الصيدلانية حنان لطفي، قولها، إنها أصيبت بـ«كورونا» ثلاث مرات، قبل أن تحصل على اللقاح المضاد للفايروس، ومرتين بعد التطعيم، مضيفة أنها الآن بصحة جيدة ما عدا السعال الذي مازالت تعاني منه.

وفي محاولة لمساندتها في إصابتها الأخيرة، وجّهت زميلات الصيدلانية التي تعمل في مدينة المنصورة (دلتا مصر) رسائل دعم لها، بعد إجرائها الفحوصات وعزلها منزلياً، وتأكد إصابتها بالفايروس للمرة الخامسة. وتمنت زميلاتها لها الشفاء، وهزيمة الفايروس للمرة الخامسة.