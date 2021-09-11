عاد المخرج المصري خالد يوسف إلى القاهرة أخيرا، فيما يستعد لتصوير فيلمه «أهلا بكم في باريس» بالعاصمة الفرنسية حول أوضاع الجالية العربية، يتبعه بفيلمين بعنوان «الأنلس»، و«بطولات أكتوبر». وأكد يوسف في حوارات متلفزة أنه لم يرتكب جرما ولم يطلب للتحقيق، بل خرج من مصر تجنبا لحملات ممنهجة لاغتياله معنويا، فيما ثمن مشاعر المصريين والعرب والترحيب بعودته للركض في ميدان السينما من جديد، ويتمتع يوسف بحس إخراجي رفيع أهّله للعمل مع العالمي يوسف شاهين، فيما ألف وأخرج «العاصفة» أول أفلامه عام 2000 ما مكنه من حصد الجائزة الكبرى للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الهرم الفضي) تلاها العديد من الجوائز.