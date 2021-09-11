رغم ما يؤكده مطورو «واتساب» حول أمان التطبيق، كشف تقرير تقني حديث تعرضه لـ3 عمليات احتيال، أدت إلى اختراق مئات آلاف الحسابات خلال شهر أغسطس الماضي. ووفق «ذا صن» البريطانية (السبت)، حذر خبراء الأمن السيبراني من نسخة معدلة للتطبيق، تقدم ميزات يفتقدها التطبيق الأصلي غير أنها محملة ببرامج ضارة تعرض المستخدم للاختراق، ما يتوجب التحقق بعناية من الأذونات التي تطلبها التطبيقات. وفي وقت سابق من الشهر ذاته، حذر تقنيون بريطانيون من رسائل احتيالية تنطوي على خدع عدة لسرقة أموالهم، وأخيرا شددوا على توخي الحذر عند فتح روابط تحوي طرودا وهمية تطلب من الضحايا النقر ما ينقلهم لموقع ويب مخادع.