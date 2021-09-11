طوّر فريق بحثي سعودي علاجاً جديداً لـ«ألزهايمر» استنادا لعقار متاح حالياً في الأسواق. وأكدت عضو الفريق الطبيبة هبة الدوسري في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» (الجمعة) أن العلاج المطور يتيح وصوله بتركيزات أعلى لخلايا الدماغ، ما يسرّع شفاءه، إذ عدّلنا السطح الخارجي للجسيمات المستحلبة ما يضمن نفاذه سريعاً إلى الخلايا. بدوره أكد فريق أبحاث الخرف بجامعة نوتنغهام البريطانية أمس التوصل لعلاج «ألزهايمر» بتعريض مصابيه للأكسجين المضغوط في جلسات استغرقت الواحدة منها 90 دقيقة ما سمح بتدفق مزيد من الأكسجين للأنسجة. وتابع: «أثبتت التجارب على فئران المختبر قدرة الأكسجين النقي على إصلاح الضرر الذي يمنع الخلايا من التواصل مع الدماغ».