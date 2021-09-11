كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة طارق أبا الخيل أن المختصين في قسم الأحافير في الهيئة يقومون بأعمال تنظيف وتدعيم وتصنيف بقايا الحوت المنُقرض الذي تم اكتشافه أخيرا بمنطقة «الرشراشية» بـمحافظة القريات⁩ شمال ⁧‫السعودية، وأضاف أن العمل مستمر بهذا الخصوص.

يذكر أن الحوت هو أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة بالقرب من محافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

ويعود الاكتشاف الأحفوري التاريخي والمهم لعصر الأيوسين الأعلى، وهو الأول من نوعه في السعودية ويخدم العمل البحثي والعلمي خصوصا في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم التي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.