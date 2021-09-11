قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق عمليات إجلاء الأفغان ونقلهم إلى الأراضي الأمريكية مؤقتا، بعد اكتشاف 4 حالات حصبة بين المواطنين الأفغان المنقولين، حسب ما نشر موقع تريب لايف.

وجاء القرار بعد اتباع توصيات مركز السيطرة ومنع الأمراض الأمريكي لمنع رحلات الإجلاء للمواطنين الأفغان المتواجدين فى قواعد بألمانيا وقطر. ومن المنتظر أن يسبب القرار الكثير من المتاعب للمواطنين الأفغان المتواجدين فى قاعدة «رامستين» الألمانية الجوية، ويقدر عددهم بـ10 آلاف مواطن يعيشون بالقاعدة منذ 10 أيام، ومنهم من أتلفهم الإرهاق والتعب.