وسط..أسرة سليلة الثقافة والتاريخالرغوبة إلى حوار الأفكاروُلِدت من أبوين تائقينأكسباها أثراً اجتماعياً وتربوياًوعندما..فقدت بصرها قبيل البلوغبقي المشهد محفوراً بذاكرتهاتستدعي به «الذكرى» الأليمةليحملها إلى أرض السعادةوبين..علاج بلسعات النحل المؤلمةوحقن «مدمع العين» بالوخزتحررت من المشاعر السلبيةفعاشت حياتها مثل المبصرات..***المستشارة القانونيةالبروفيسورة وحي فاروق لقمانأول كفيفة سعوديةتحصد ماجستير ودكتوراه «القانون»الأستاذ بجامعات: «الملك عبدالعزيز»و«دار الحكمة» و«جدة»..***عند..الثالثة لعُمرها فَتُرت عيناهافأودعها أبوها إلى طبيبهاليكتشف مرضها بـ«العشا الليلي»المؤدي لفقدان البصر مستقبلاًوفي..التاسعة غابت أمامها «الألوان»ورأت «السيارة» كأنها صندوقاًخاضت معركة التحصيل العلميتحدياً لإعاقتها واستدعاء لكفاحهاأما..الـ15 فاختفت قبالتها «الأشياء»برمادية نهار وسواد ليلوغادر بصرها بلا رجعةفانضمت إلى «جوقة العميان»..***حين..رفض والداها معاملتها بانتقاصشجعاها على حياة التفوقوعندما تتذكر صدمتهما وبكاءهماتتوقد عزيمتها دون انطفاءوحين..لم تكن طفولتها طفوليةهجرت عالم اللعب بالعرائسإلى رفوف المكتبات وقصصهاوالمطالعة أسفل الشمس الحارقةوحين..تجلس إلى أبنائها وطالباتهاتسترد توجُّعها ومواقفها المريرةببواعث «أمل» وروح فياضةونموذج مُلهم يسرد الحكايات..***تلك هي..كفيفة العين مبصرة القلبالتي حوَّلت العمى لبصيرةالحقوقية الفطينة المؤمنة بمقولة:«لا مستحيل في الحياة».