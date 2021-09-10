حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من الاستخدام الخاطئ عند رش المنزل بمبيدات «الإيرسولات» المحتوية على غاز مسال مخلوطاً بمبيدات مضادة للحشرات المنزلية، كالبعوض والذباب والصراصير والنمل وبق الفراش، ونشرت على حسابها في «تويتر» أخيراً 5 احتياطات قبل استعمالها، وهي: قراءة ملصق المبيد جيداً، واستخدام أدوات الحماية الشخصية قبل بدء الرش، وإبعاد الأطفال والحيوانات عن الأماكن المراد رشها، وتغطية الأغذية تجنباً للتلوث بالمبيد، مع تهوية مكان الرش قبل السماح بدخوله، وتخزين العبوات بعيداً عن متناول الأطفال وفي منأى عن مصادر الحرارة، وتجنب رشه على مصدر اللهب مباشرة. وشددت الهيئة على ضرورة نقل المصاب لأقرب مستشفى حال ابتلاع المبيد، وإلى مكان جيد التهوية حال استنشاقه، مع غسل العينين بكمية وافرة من المياه لمدة 15 دقيقة حال تعرضها للرذاذ المتطاير.