نجح الأسطول البحري لقناة السويس في مصر، اليوم (الخميس)، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالترقيم 54 بالمجرى الملاحي.

وأشارت مصادر، إلى تعطيل الملاحة جزئيا بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، رافعة علم بنما، ومتجهة إلى ميناء بور سودان، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا.

وأكدت المصادر في تصريحات لموقع «القاهرة 24»، التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس، بعد جنوح سفينة صب في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.

وأشارت إلى التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، الذي تابع الحادث لحظيا، وأصدر قرارا فوريا بعبور السفن العالقة، بسبب وقوع حادث الجنوح من تفريعة البلاح الشرقية، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بسلام، عقب مرور آخر سفينة من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعد التعطيل الجزئي.