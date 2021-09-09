عثر عدد من الأشخاص في بلدة لانروست شمال ويلز البريطانية، على طيور تساقطت ميتة من السماء، في لغز غامض أثار المخاوف وذعر السكان المحليين من انتشار مرض غامض قد يكون إنفلونزا الطيور أو غيره، أو ربما تعرض الطيور البرية للتسمم.

ووفق صحيفة «ميرور» عثر لويد جونز على ثلاثة طيور ميتة في فناء منزله، ويقول إنه لاحظ أيضاً نفوق الحمام في جميع أنحاء البلدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتم العثور على حمامة ميتة على رأس سلة المهملات في بلدة لانروست، وأبلغ السكان المحليون عن اكتشاف العديد من الحمام النافق حول لانروست، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من أن يكون تم قتلها بالسم أو انتشار فايروس إنفلونزا الطيور.

ووفقًا لصحيفة The Sun فقد تم إبلاغ المسؤولين بمجلس مدينة كونوي التي تتبع لها البلدة، وكذلك تم إبلاغ وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.

وقالت امرأة محلية اكتشفت العديد من الطيور النافقة إنها وضعت اثنين من الطيور النافقة في الثلاجة، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحصها.

ويشار إلى أنه في الوقت الحالي، لا توجد لدى السلطات البريطانية تنبيهات بشأن إنفلونزا الطيور التي تصيب الطيور البرية في ويلز.