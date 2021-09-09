كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فايروس كورونا «سارس كوف 2» من المرجح أن «يبقى معنا» في ظل استمرار تحوره في البلدان غير المطعمة في جميع أنحاء العالم وتضاؤل الآمال السابقة في القضاء عليه.

وخلال كلمة للمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية للدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحافي، قال إنه يعتقد أن هذا الفايروس موجود «ليبقى معنا» وسيتطور مثل فايروسات الإنفلونزا الجائحة، وسوف يتطور ليصبح أحد الفايروسات الأخرى التي تؤثر علينا.

وقال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن اللقاحات لا تضمن أن يقضي العالم على «كوفيد 19» مثل الفايروسات الأخرى، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».

وحذر العديد من خبراء الصحة البارزين، بمن فيهم كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي وستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا» المنتجة للقاح «كوفيد»، من أن العالم سيتعين عليه التعايش مع هذا المرض إلى الأبد، تماما مثل الإنفلونزا.

وقال رايان في المؤتمر: «قال الناس إننا سنقضي على الفايروس أو نستأصله. لا، هذا الأمر مستبعد جداً جداً».

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنه لو اتخذ العالم خطوات مبكرة لوقف انتشار فايروس كورونا، لكان الوضع اليوم مختلفا تماما.