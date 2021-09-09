كشفت شرطة العاصمة الفرنسية أن لصوصاً مسلحين هاجموا أحد متاجر ساحة فاندوم الفخمة في باريس وسرقوا مجوهرات قيمتها 10 ملايين يورو (11.84 مليون دولار).

وقبل منتصف النهار، سرق ثلاثة أفراد، يرتدون حُللاً أنيقة ومسلحين ببنادق، المتجر الذي تم تجديده في الآونة الأخيرة بالساحة الواقعة في وسط باريس.

وفر الثلاثة في سيارة، بينما فر أربعة آخرون شاركوهم في ارتكاب الجريمة على متن دراجات نارية. واضطر الثلاثة إلى ترك سيارتهم والانطلاق جريا على أقدامهم، قبل أن تلقي الشرطة التي تطاردهم القبض على اثنين منهم.

ولم يتسنَّ لأحد ممثلي المتجر التعليق على الفور.