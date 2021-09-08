رفضت محكمة أمريكية دعوى تركية لاستعادة تمثال رخامي عمره نحو 6 آلاف عام يعرف بـ«جوينول المنجمة» من دار كريستيز للمزادات ومن الملياردير مايكل ستاينهارت. وقالت القاضية أليسون ناثان في مهاتن (الأربعاء): «أهملت تركيا دون عذر حقوقها ولم ترفع أي دعوى حتى أبريل 2017 وقت عرض دار كريستيز التمثال للبيع، بينما كان يتوجب عليها أن تعلم بمكان تمثالها قبل عقود». وأضافت: «لم يثبت أن التمثال المقدر بـ14.5 مليون دولار خرج من تركيا بعد عام 1906 وهو العام الذي صدر فيه مرسوم عثماني بأملاكها المستحقة». فيما اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم انتكاسة لجهود تركيا لاستعادة قطع أثرية تعتقد أنها نُهبت.