كشف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أن التنمر الإلكتروني أثر سلبا على نحو 34% من سكان الشرق الأوسط. وأكد رئيس برنامج إثراء للاتزان الرقمي «سينك» عبدالله الراشد خلال إطلاقه البرنامج (الثلاثاء) بهدف حماية المستخدم وفهم مشكلاته في استخدام التقنية، أن الدراسات التي أجراها المركز أكدت الاستخدام المفرط للإنترنت، ما يشكل قلقا عالمياً، إذ يستخدم 40% من الجيل التالي لجيل الألفية الإنترنت بكثافة دون علم أسرهم، ويولد تصفح المنشورات دون تفاعل شعورا بالوحدة، فيما يؤدي انتظار الإشعارات إلى حالة «ترقّب حدث» ما يرفع هرمون الدوبامين في كل مرة يتلقى فيها المستخدم رسالة، ما يعرضه لسلسلة لا نهائية من المحفزات السلبية والإيجابية.