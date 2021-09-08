أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقطاع غير الربحي أحمد الراجحي، أخيراً، قرارا بالموافقة على تسجيل أول جمعية أهلية للسينما في تاريخ السعودية، تُعنى بقطاع صناعة الأفلام.

وتضم الجمعية في مجلس إدارتها كلاً من: هناء العمير رئيساً لمجلس الإدارة، أحمد الملا نائباً للرئيس، أحمد الشايب مشرفاً مالياً، وعضوية كل من سعد الدوسري، عوض الهمزاني، الدكتور مسفر الموسى، إبراهيم الحساوي، هند الفهاد، عبدالعزيز الشلاحي، ضياء يوسف، مجتبى سعيد، إضافة إلى الأعضاء المؤسسين: يوسف الحربي، فهد الأسطا، علي الكلثمي، بدر الحمود، شهد أمين، جواهر العامري، ريم البيات، محمد الصفار، الدكتور محمد العوبثاني، الدكتور عبدالرحمن الغنام، فيصل بالطيور، الدكتور فهد اليحيا.

بدورها، نوهت رئيس مجلس إدارة الجمعية هناء العمير بتسهيل إجراءات التسجيل في فترة قياسية، تحقيقا للرؤية السعودية التي مهدت الطريق لكل المبدعين والمبدعات لتحقيق مشاريعهم الإبداعية والمنافسة بها عربياً وعالمياً، خدمةً للتكوين الجديد للثقافة والفن في المملكة.

من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية أحمد الملا أن تسجيل الجمعية رسمياً سيتيح ضم كل المبادرات التي سعت في السنوات الماضية لخدمة صناعة الأفلام، في قالب موحّد، كما سيتيح لصنّاع الأفلام، ولأول مرة، الوجود تحت مظلة واحدة، سعياً لخدمة هذا القطاع الإبداعي المهم.

وذكر أن وثيقة التأسيس اعتنت بتنويع المبادرات، سواء في إقامة الفعاليات والمسابقات السينمائية وعروض الأفلام، أو في بناء قدرات صناعة الأفلام من خلال التدريب والتطوير، أو في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي في السينما.