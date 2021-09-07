لم يجد أستاذ جامعي في الكويت عقاباً لطالبة رفضت الزواج منه سوى التلاعب بدرجاتها، في سابقة من نوعها على مستوى الجامعة. ووفق صحيفة «الجريدة» الكويتية (الثلاثاء)، أحالت النيابة العامة أستاذ إحدى الكليات الفنية، إلى المحكمة بعد ثبوت تلاعبه في درجات إحدى الطالبات التي تقدمت قبل أيام بشكوى ضد الأكاديمي، لم تكشف هويته، أفادت فيها أنه تقدم لخطبتها؛ غير أن أسرتها رفضته، ففوجئت بتلاعبه بدرجاتها في جميع المواد الدراسية، فيما منحها «صفراً» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته. وفي التحقيق أنكر الأستاذ التهمة، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة، وأحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.