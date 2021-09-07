طوّر متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية، جهازا قادرا على اكتشاف الإصابة بفايروس كورونا في غضون 27 دقيقة وبدرجة عالية من الدقة. وقالت رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة داريا كريوتشكو: «الآن انتفت الحاجة لإجراء اختبارات الـPCR، إذ تمكّن علماء معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية، من تطوير جهاز لتحديد وجود المستضدّ الفايروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم متساوي الحرارة، ويحدد نظام التشخيص وجود مستضدٍّ بدرجة عالية من اليقين في أقل من نصف ساعة». ووفق RT (الثلاثاء) أكدت كريوتشكو أن نظام التشخيص الذي ابتُكر لتحديد فايروس كوفيد-19، «سيكون قادرا مع بعض التحسينات على اكتشاف فايروسات خطيرة أخرى قريباً».