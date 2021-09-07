شهدت العاصمة السعودية الرياض، بيع أغلى صقر في العالم بمبلغ مليون و750 ألف ريال، مساء (الأحد)، في آخر أيام المزاد الدولي الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعوي بملهم شمال الرياض. ويعود الصقر لمزرعة باسيفك نورث ويست الأمريكية، إحدى أفضل مزارع الصقور في العالم، وهو صقر قرموشة جير (ألترا وايت)، طوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشاً ونصف، ووزنه 980 غراماً. وشهدت عملية البيع منافسة شرسة استمرت لوقت طويل بسبب نوعية الصقر الذي يعرض لأول مرة في مزاد عالمي. وسبق بيع الصقر الأمريكي، إجراء مزاد على صقر فرخ من النوع ذاته بدأ بسعر 250 ألف ريال، ليتم بيعه بمبلغ 350 ألف ريال.