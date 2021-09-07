تستعد دور السينما الخليجية والعربية لاستقبال الفيلم السعودي الإماراتي الكوميدي «بكل سرور» الذي يدور حول معاناة الملايين مع السوشال ميديا كمصدر للأخبار. ويشهد الفيلم مشاركة عدد من الفنانين السعوديين والإماراتيين بقيادة المخرج رائد التميمي، وبطولة طارق الحربي، وريما، وبريفان عبدالرحمن، ومحمد شامان، وبندر خضير، وعمران العمران، وعبدالله قحطاني، وفوزي المتعب، ونور حسين، ومن الإمارات عبدالله الجنيبي وآلاء شاكر. ويصور الفيلم حالياً في أبوظبي ويتوقع انتهاؤه خلال أسابيع. ويتعرض العمل لمشكلة امتهان الأعمال من غير ذوي الخبرة، ما ينشر معلومات مضللة على المنصات. فيما يؤكد الحربي أن فكرة العمل وطريقة طرحه مختلفة ومميزة، كما أن الفنانين المشاركين جسدوا أدوارهم دون تكلف.