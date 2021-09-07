اتفق استشاريا الأمراض المعدية الدكتور هاني جاوه والدكتور علاء العلي على أن «فايروس نورو» أحد أكثر الأسباب الشائعة للتسمم الغذائي المعروف بالاعتلال أو المرض الذي تسببه الأغذية الملوثة بالجراثيم (بكتيريا أو فايروسات أو طفيليات)، فيما أكد جاوه لـ«عكاظ» أن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بتسمم الأغذية هي طهي الطعام بشكل غير صحيح وإعادة تسخينه، وترك الطعام الجاهز في درجة حرارة الغرفة العادية لأكثر من ساعتين، أو تلوثه بالتلامس بالأيدي، أو تعرضه لأسطح ملوثة.وأشار جاوه إلى أن أكثر الأغذية المسببة للتسمم الغذائي هي اللحوم والدجاج والبيض النيء ومنتجات الحليب غير المبستر، مبيناً أن هناك عدة طرق لتجنب حالات التسمم الغذائي منها غسل الأيدي والأسطح بالماء والصابون جيداً، وغسل الفواكه والخضروات، وضرورة طبخ اللحوم بدرجات حرارة مناسبة، مع فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة.بدوره، أبان العلي أن الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي تتضمن الغثيان والقيء، وآلام البطن، والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة والجفاف، والرؤية الضبابية أو الشعور بالدوار، مضيفاً: لكي يشعر المريض بتحسن عليه شرب كمية كافية من السوائل تجنباً لإصابة الجسم بالجفاف، وتناول وجبات صغيرة لا تحوي الكثير من الدهون، علاوة على الركون إلى الراحة بعض الوقت. وتابع العلي: هناك طرق عدة لتخزين الطعام والحفاظ عليه حتى لا يؤدي للتسمم الغذائي، وهي: تخزين العناصر القابلة للتلف في الثلاجة في غضون ساعة من الشراء، وتجميد اللحوم والدواجن حال عدم استخدامها خلال 48 ساعة، وعدم تخزين البيض على باب الثلاجة باعتباره الجزء الأكثر دفئاً فيها، وأخيراً تقسيم بقايا الطعام إلى أجزاء والاحتفاظ بها في علب صغيرة.