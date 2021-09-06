حذر قسم العيون بمدينة الملك سعود الطبية من النظارات الشمسية المقلدة، مؤكداً أن خطرها يفوق بمراحل التعرض لأشعة الشمس. وكشف رئيس قسم طب العيون الدكتور ناصر المطيري أن أسوأ أعراض هذه النظارات الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية، ويظهر بصورة بقعة أو التهاب في الجفن. لافتاً إلى أنها تخدع حدقة العين وتسمح بوصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الشبكية ما يدمرها ويُحدث مشكلات النظر والجفاف والإصابة بالمياه البيضاء والزرقاء. وشدد على عدم ارتدائها لفترات طويلة، تجنباً لضعف البصر المنتتهي بفقده. ونصح باختيار نوع نظارات أصلية وطبية تعكس الأشعة فوق البنفسجية (أ)، و(ب)، وتضمن عدم نفاذ كميات كبيرة من الأشعة حفاظاً على العين.