كشف تقرير منظمة الصحة العالمية إصابة 55 مليون شخص بداء الخرف في جميع أنحاء العالم، فيما توقعت ارتفاع العدد بنسبة 40% إلى 78 مليونا بحلول عام 2030. وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان (الإثنين): «يسرق الخرف ذكريات الناس عبر الاضطراب العصبي»، ويصف استشاري علم النفس السريري الدكتور بريتي سينغ الخرف بأنه اضطراب أو متلازمة عصبية تؤدي إلى تدهور الذاكرة وفقدان القدرة على أداء المهام اليومية، وتبدأ أعراضه بالنسيان والتغيرات الشخصية والقلق والهلوسة. لافتا إلى أنه يحدث بسبب الاضطرابات التنكسية العصبية وعدوى الجهاز العصبي المركزي ببعض الفايروسات مثل فايروس نقص المناعة البشرية والتهاب السحابا وتعاطي الكحول المزمن.