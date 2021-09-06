أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، عدم تسجيل البر الرئيسي للبلاد أي إصابات جديدة محلية العدوى بفايروس كورونا المستجد، (السبت)، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 28 حالة إصابة جديدة وافدة، السبت، بما في ذلك 9 حالات في كل من شنجهاي ويوننان، و4 حالات في قوانجدونج، وحالتان في تيانجين ومنغوليا الداخلية، وحالة واحدة في كل من بكين وسيتشوان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات جديدة مرتبطة بـ«كورونا».