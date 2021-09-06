قدمت هيئة الغذاء والدواء السعودية 5 نصائح لتجنب التسمم أثناء رش المبيد الحشري بالمنزل. ونشرت مقطع فيديو على موقعها في «تويتر» (الأحد)، ظهر فيه أخصائي التقييم العلمي بدر الهدلق مؤكدا أن المبيدات الحشرية هي مواد كيميائية تلعب دورا مهما في مكافحة الآفات بكل أشكالها، وشدد على ضرورة استخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء عملية الرش، محذرا من الأسباب المؤدية للتسمم، وهي تجاهل التعليمات المطبوعة على الملصق بالمنتج، إضافة للاستخدام الخاطئ للمبيد الحشري، والبقاء في الموقع بعد رش المبيد، علاوة على تخزينه في أماكن غير مؤمنة كتركه تحت أشعة الشمس أو في متناول الأطفال، وانسكابه على الجلد أو العين بشكل مباشر.