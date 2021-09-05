أعلن المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر سعد متولي، أن النقابة قررت وقف الفنان الشعبي رضا البحراوي شهرا، وإلغاء التصريح السنوي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وأوضح متولي في حديثه مع موقع «المصري اليوم»، أن تحقيقا فتح اليوم بخصوص الأزمة الأخيرة بين البحراوي وشاكوش بعد قرار إيقاف الثنائي، لعدم التزامهما بالمعايير المهنة.

ولفت إلى أن قرار فرض العقوبات على المعنيين جاء بعد سماع تصريحات كل واحد فيهما بشأن الواقعة الأخيرة، ثم انتهى التحقيق بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة التي سجلت الأزمة خلال حفل الساحل.

يذكر أن الواقعة المعنية بالتحقيق بدأت حين تواجد المطربان سويا في الساحل الشمالي، وطلب مغني المهرجانات من الفرقة الموسيقية للمطرب الشعبي النزول من خشبة المسرح، حتى ينهي فقرته الفنية، وعقب رحيله من الحفل صعد البحراوي للمسرح ووجه رسالة شديدة اللهجة له من خشبة المسرح قائلا: «هو شاكوش فين؟.. هرب؟»، ليتبع ذلك تراشق بحركات وألفاظ منافية للآداب العامة على المسرح وأمام الجمهور.