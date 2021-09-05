ألقت السلطات المصرية (الأحد) القبض على المدعو يوسف خيري الشهير بـ«سمكري البني آدمين»، بعد ثبوت ممارسته مهنة العلاج الطبيعي لأكثر من 4 سنوات دون حصوله على شهادة علمية، ما تسبب في إعاقة عدد من المواطنين والفنانين، آخرهم الممثلة ساندي التي كشفت في لقاء صحفي أمس أن علاجاته التي لا تستند إلى خبرات كادت تصيبها بشلل رباعي. وأضافت ساندي: «وقعت ضحية لهذا المدعي، إذ ألزمني بأداء تمرينات خاطئة كادت تتسبب في قطع نخاعي الشوكي». وقبل أيام حذرت ساندي عبر حسابها على «تويتر» من خيري الذي يقصده عدد من النجوم العرب لعلاج فقرات العمود الفقري، فيما يعاني أغلبهم بسبب نصائحه الزائفة.