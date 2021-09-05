بعد إحيائها حفلتين في جدة والدمام خلال الـ48 ساعة الماضية، اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للجمهور السعودي عن التوتر الذي ظهر في أدائها. وقالت في مقطع مصور (الأحد): «اعذروني كان ذهني مشغول جدا على أمي التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات». وفي مقطع آخر أثناء حفلة الظهران أكسبو خاطبت الجمهور قائلة: «سعيدة جدا بتواجدي هنا لأول مرة.. الحقيقة الوقفة التي وقفتوها مع والدتي في المستشفى تدل أنكم ناس مأصلين وكُمّل». وتداول مستخدمو التواصل صورا لشيرين وزوجها حسام حبيب وابنتيهما مريم وهنا، على هامش حفلتها في الظهران، فيما أعلن حبيب انتهاء زوجته من ألبومها الجديد الذي أصبح جاهزا للطرح قريباً جداً.