في خبر غير سار للمتعافين من كورونا، كشفت دراسة أمريكية أن الفايروس يترك آثارا سلبية على أعضاء جسم المصاب توازي تقدمه في العمر نحو 30 عاماً. ما يستوجب تلقي اللقاح فورا تجنبا للإصابة. ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية (الأحد) أكد باحثو جامعة ييل أن المتعافين من كوفيد-19 أكثر عرضة وبنسبة 35% للإصابة بأضرار الكلى قد تصل لفقدان وظيفتها مقارنة بمن لم يصابوا بالفايروس. ويقول أستاذ الكلى إف بيري ويلسون: «يمنع تلف الكلى تنظيم السوائل والفضلات، ما يسبب التورم والضعف العام والإرهاق»، واستدرك ويلسون: «نتائج دراستنا تؤكد أن الفايروس يؤثر على القلب والرئة والدماغ على المدى الطويل، ما يفرض ضرورة التلقيح».